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2 часа назад

Море впечатлений: чем хорош отдых в Самарской области

ТАСС

Начинать путешествие по Самарской области надо, конечно, со столицы региона. Поезд привезет вас в центр города, и уже первое впечатление будет сильным: здание железнодорожного вокзала претендует на звание самого высокого ж/д вокзала в Европе.

Море впечатлений: чем хорош отдых в Самарской области
Фото: ТАССТАСС

Можно в Самару прилететь: международный аэропорт Курумоч считается одним из лучших в России. Он носит имя выдающегося советского конструктора Сергея Королева, одного из основных создателей космической программы СССР.

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Это неудивительно: с 1961 года все пилотируемые корабли летают на орбиту именно на самарских ракетах. Так, здесь были созданы первая и вторая ступени ракеты Юрия Гагарина. У входа в городской музей "Самара Космическая" установлено 20-тонное напоминание об этом событии: аппарат "Союз" тоже был изготовлен в местном ракетно-космическом центре "Прогресс" и стал памятником в 2001 году.

Среди достопримечательностей Самары, которые стоит увидеть, — Польский костел, здание фабрики-кухни и бункер Сталина на ул. Фрунзе, Струковский сад у Красноармейской улицы, Жигулевский пивоваренный завод на Волжском проспекте, городская набережная.

Польским в городе называют действующий Римско-католический костел Пресвятого Сердца Иисуса 1906 года постройки. Во время Первой мировой войны здесь жили беженцы, после революции были кинотеатр, детский театр, театральный техникум, клуб строителей, антирелигиозный музей и зоологический отдел краеведческого музея.

Конструктивистская фабрика-кухня, построенная в 1932 году Екатериной Максимовой, одной из первых женщин-архитекторов в Советском Союзе, могла быть снесена лет десять назад, если бы не усилия общественности. Теперь в этом здании в форме серпа и молота - филиал Третьяковской галереи. Реставрационные работы еще не завершены, но первый перформанс уже состоялся, открылся клуб Третьяковки, с магазином и кофейней.

Бункер Сталина построили во время войны, а рассекретили в 90-е годы. Сейчас здесь проводят экскурсии. 192 ступени вниз — на глубине 37 метров находится скромный кабинет главнокомандующего и большой зал заседаний: его потолок напоминает московскую станцию метро "Аэропорт", взятую за образец. Бункер был секретным объектом, о его существовании знали очень немногие. Как удавалось скрывать масштабные строительные работы? Бывал ли здесь Сталин? Ответы найдете под землей.

Объектом культурного наследия является Жигулевский пивоваренный завод, появившийся в городе в 1881 году. Его построил австриец Альфред Фон Вакано. Рецепт его пива поначалу был тайной за семью печатями, а в советское время стал госстандартом.

Самарская набережная тянется на четыре с лишним километра. Среди скульптур, украшающих берег реки, — бронзовая копия репинских "Бурлаков на Волге". Материал для своей знаменитой картины художник собирал как раз в этих краях - в живописной деревне Ширяево — и часто бывал в Самаре.

Набережная — это еще и обустроенные песчаные пляжи в центре города, официально работающие в летний сезон. Столица губернии считается городом-курортом, ведь все составляющие для этого есть: целебная природа, городской комфорт и атмосфера праздника.

Тон сезону задает Волгафест — он проходит в июне на городской набережной (в этом году состоится в августе — в июне в губернии впервые пройдет совершенно новый фестиваль "СамФест"). Прошлым летом это были две недели перформансов, концертов, шествий, представлений. Как говорят организаторы события, Волгафест — "настоящая ода лету, жизни на Волге, неповторимым закатам".

Особая статья турбизнеса Самары — гастротуры: от однодневных (по местным ресторанам, к примеру, это могут быть "Мистер Хадсон", "Пастернак", "Русская охота") до путешествий, на которые надо закладывать несколько дней.

В меню — волжская уха, волжские раки, космическая еда, шоколад местной фабрики "Россия", местное вишневое варенье.

В стоимость такого тура входит и проживание в гостинице. Это может быть, к примеру, пятизвездочный отель 7 Avenue с бассейном, соляной комнатой и спа-центром. Или четырехзвездочная гостиница Holiday Inn рядом с пляжем на Некрасовском спуске.

Тольятти

Тольятти — еще один город Самарской области, обязательный к посещению. С XVIII века это был Ставрополь, но в 1964 году умер видный деятель итальянского коммунистического движения Пальмиро Тольятти, и "по просьбам советских трудящихся" Ставрополь переименовали.

Прежде всего, Тольятти славен своим вкладом в отечественный автопром. И так уж сложилось, помогли в этом итальянцы. Первый автомобиль — "копейку" — градообразующее предприятие выпустило в 1970 году. Это была модифицированная версия итальянского Fiat-124.

АВТОВАЗ, как любят говорить экскурсоводы, — это город в городе: цеха занимают площадь 600 гектаров, на территории завода проложены 300 км конвейерных линий. За полвека с них сошли около 30 млн машин.

В местном музее, который начинался с трех экспонатов, сейчас более семидесяти моделей автомобилей. Есть среди них и ВАЗ-2101, который до выхода на почетную пенсию прослужил 19 лет.

Еще один музей Тольятти, посвященный технике, носит имя вице-президента АВТОВАЗа. Это была идея Константина Сахарова — создать парк механизмов и технологий. Парковый комплекс истории техники появился на месте свалки в 2001 году. Здесь — дрезины и паровозы, вертолеты и самолеты, экспериментальные модели АВТОВАЗА, так и не запущенные в производство, космические роботы и подводная лодка.

Узнать историю города, пережившего не только переименование, но и тотальный переезд, можно в краеведческом музее. Там вам расскажут, как в середине 50-х годов Ставрополь ушел под воду - при запуске Волжской (ныне Жигулевской) ГЭС — и был построен заново.

Часть Куйбышевского водохранилища, образовавшегося в результате строительства ГЭС, называют Жигулевским морем. Здесь ходят под парусом -яхт-клуб "Дружба". Среди непрофильных услуг — организация свадеб на фоне белоснежных яхт.

Зимой проходит фестиваль "Жигулевское море" — соревнования по сноукайтингу. А летом здесь можно заниматься кайтингом, виндсерфингом, SUP-серфингом, взяв на прокат оборудование.

Рядом с яхт-клубом "Дружба" располагается четырехзвездочный комплекс "Парк-отель" с рестораном и спа. Номер люкс в гостинице — это 70м² дизайнерского оформления плюс сауна и джакузи. А неподалеку — Итальянский пляж.

Еще одно "итальянское" название на карте Самарской области — замок Гарибальди. Это чудо в готическом стиле с горгульями и грифонами появилось в селе Хрящевка на берегу Волги в начале 2000-х. Автор идеи — местный предприниматель Олег Кузичкин - назвал замок в честь своего отца Гарибальди Аркадьевича Кузичкина.

Комплекс зданий с фонтаном сразу же стал достопримечательностью. Сюда привозят экскурсии со всех регионов страны и ближнего зарубежья, здесь проводят свадебные фотосессии.

А в самом Тольятти можно остановиться в альпийском шале - пятизвездочный "Альпен Парк" предлагает постояльцам загородный отдых в центре города с бассейном и спа.

Сызрань

В ста с небольшим километрах от Тольятти находится живописный город Сызрань. В XVII веке здесь появилась крепость. От нее осталась Спасская башня, которая была воротной. От пожаров ее спасло то, что выстроена она была из кирпича. Со временем башню переделали в церковь, а сейчас здесь музей, посвященный истории сызранского кремля. Рядом стоит храм в честь рождества Христова, он был освящен в 1741 году.

В 1906 году в городе случился большой пожар, множество построек сгорело. После этой беды в Сызрани стали возводить добротные каменные особняки, которые теперь составляют очарование города. Среди самых заметных зданий — особняк в стиле модерн купца Стерлядкина на Советской улице. Впрочем, славится Сызрань и деревянными домами с резными наличниками, яркий пример — ажурный небесно-голубой дом купца Чернухина на улице Свердлова.

Есть у Сызрани и собственные бренды, знаменитые на всю страну: это помидоры и торт "Паутинка".

В августе в город ежегодно съезжаются сотни туристов — на фестиваль "Сызранский помидор". Шествие духовых оркестров, карнавальные костюмы, демонстрация и дегустация урожая, конкурсы, среди которых "Томатные истории" и "Сызранский гигант", — весь город окрашивается в красные тона.

В отличие от помидоров, "Паутинка" — тема круглогодичная. Фирменный сызранский торт всегда в продаже. Как говорят с гордостью в Сызрани, его рецепт — это результат коллаборации сотрудников столичного НИИ пищевой промышленности и кондитеров местного хлебозавода. Известно и имя автора идеи — Валентина Максимова, мастер-кондитер шестого разряда, лауреат Госпремии, неоднократно побеждала в областных конкурсах "Мастер золотые руки".

Среди отелей Сызрани, коих немало, стоит отметить гостинично-развлекательный комплекс "Каскад", при котором действует единственный в городе аквапарк с водными горками, джакузи, банным комплексом, панорамными окнами и видами на Волгу и Сызранку.

Если же хочется еще ближе к природе, то для этого в окрестностях Сызрани есть "Смолькино Эко-Вилладж". В глэмпинге в селе Смолькино у вас будет свой собственный шатер со всеми удобствами и личное джакузи с подогревом под открытым небом.

Деревня в 2021 году попала в список самых красивых деревень России. Главный критерий отбора — красота. В деревнях или городах, претендующих на звание самых красивых, в наличии должны быть туристическая инфраструктура, народные промыслы, условия для развития малого бизнеса, памятники культурного и природного наследия и хорошая экология.

Национальный парк

Сокровище Самарской области – это национальный парк "Самарская Лука". Над Волгой здесь высятся Жигулевские горы – единственные горы на Восточно-Европейской равнине. Они сопровождают реку 75 км. Когда вы окажетесь в заповеднике, гид расскажет вам, что горы становятся выше – примерно на сантиметр за сто лет.

По-тюркски "джигули" – это "запряженный, впряженный, гужевой". Возможно, название связано с бурлаками. Есть и другая версия: если торговцы, проходившие на судах по Волге, не могли заплатить мзду, разбойники их пороли, то есть жгли, отсюда и жигули.

С разбойниками связано много легенд. Одна из них - о золоте Степана Разина. Здесь есть и пещера, названная его именем. По легенде, там Стенька Разин прятался.

Гора Стрельная в XVI–XVII веках была наблюдательным пунктом у беглых крестьян, которые промышляли разбоем. Теперь на вершине - смотровая площадка, на которую ведет удобная лестница.

Горы Монастырская и Попова украшают с двух сторон село Ширяево — оно тоже находится в том самом списке самых красивых деревень России. Именно здесь Илья Репин создавал одну из своих самых знаменитых картин — "Бурлаки на Волге", поэтому в Ширяево был открыт Дом-музей Ильи Репина. Также в комплекс входит дом поэта А. В. Ширяевца (Абрамова) и усадьба купца И. Вдовина (начало XX века). Музейный комплекс — постоянная площадка для разнообразных культурных событий, здесь проходят музыкальные и поэтические вечера, фольклорные фестивали и народные праздники.

Самарская Лука — это еще и спорт. Осенью — марафон и велосоревнования, а летом - богатырские бои. Они проходят у села Жигули в Богатырской Слободе. Здесь все стилизовано под старину, и можно и кольчугу примерить, и из лука пострелять. Обитатели слободы строят в музейных целях настоящий флот — в планах спустить на воду тридцать три парусно-весельных ладьи.

Из Жигулей можно отправиться в конный поход. Один из маршрутов местного клуба "Степное поле" в 2015 году завоевал Гран При Всероссийской туристской премии "Маршрут года".

А если глаза разбегаются от всего этого разнообразия, можно просто выбрать брендовый маршрут Самарской области"Жигулевские выходные". За четыре дня путешествия, наполненного событиями, вы успеете полюбить эти места.

Новости путешествий,Константин Сахаров,Степан Разин,Екатерина Максимова,Илья Репин,Сергей Королев,Юрий Гагарин,Иисус Христос,РКЦ "Прогресс",Автоваз,
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