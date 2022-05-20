Море впечатлений: чем хорош отдых в Самарской области

Начинать путешествие по Самарской области надо, конечно, со столицы региона. Поезд привезет вас в центр города, и уже первое впечатление будет сильным: здание железнодорожного вокзала претендует на звание самого высокого ж/д вокзала в Европе.

Фото: ТАСС ТАСС

Можно в Самару прилететь: международный аэропорт Курумоч считается одним из лучших в России. Он носит имя выдающегося советского конструктора Сергея Королева, одного из основных создателей космической программы СССР.

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Это неудивительно: с 1961 года все пилотируемые корабли летают на орбиту именно на самарских ракетах. Так, здесь были созданы первая и вторая ступени ракеты Юрия Гагарина. У входа в городской музей "Самара Космическая" установлено 20-тонное напоминание об этом событии: аппарат "Союз" тоже был изготовлен в местном ракетно-космическом центре "Прогресс" и стал памятником в 2001 году.

Среди достопримечательностей Самары, которые стоит увидеть, — Польский костел, здание фабрики-кухни и бункер Сталина на ул. Фрунзе, Струковский сад у Красноармейской улицы, Жигулевский пивоваренный завод на Волжском проспекте, городская набережная.

Польским в городе называют действующий Римско-католический костел Пресвятого Сердца Иисуса 1906 года постройки. Во время Первой мировой войны здесь жили беженцы, после революции были кинотеатр, детский театр, театральный техникум, клуб строителей, антирелигиозный музей и зоологический отдел краеведческого музея.

Конструктивистская фабрика-кухня, построенная в 1932 году Екатериной Максимовой, одной из первых женщин-архитекторов в Советском Союзе, могла быть снесена лет десять назад, если бы не усилия общественности. Теперь в этом здании в форме серпа и молота - филиал Третьяковской галереи. Реставрационные работы еще не завершены, но первый перформанс уже состоялся, открылся клуб Третьяковки, с магазином и кофейней.

Бункер Сталина построили во время войны, а рассекретили в 90-е годы. Сейчас здесь проводят экскурсии. 192 ступени вниз — на глубине 37 метров находится скромный кабинет главнокомандующего и большой зал заседаний: его потолок напоминает московскую станцию метро "Аэропорт", взятую за образец. Бункер был секретным объектом, о его существовании знали очень немногие. Как удавалось скрывать масштабные строительные работы? Бывал ли здесь Сталин? Ответы найдете под землей.

Объектом культурного наследия является Жигулевский пивоваренный завод, появившийся в городе в 1881 году. Его построил австриец Альфред Фон Вакано. Рецепт его пива поначалу был тайной за семью печатями, а в советское время стал госстандартом.

Самарская набережная тянется на четыре с лишним километра. Среди скульптур, украшающих берег реки, — бронзовая копия репинских "Бурлаков на Волге". Материал для своей знаменитой картины художник собирал как раз в этих краях - в живописной деревне Ширяево — и часто бывал в Самаре.

Набережная — это еще и обустроенные песчаные пляжи в центре города, официально работающие в летний сезон. Столица губернии считается городом-курортом, ведь все составляющие для этого есть: целебная природа, городской комфорт и атмосфера праздника.

Тон сезону задает Волгафест — он проходит в июне на городской набережной (в этом году состоится в августе — в июне в губернии впервые пройдет совершенно новый фестиваль "СамФест"). Прошлым летом это были две недели перформансов, концертов, шествий, представлений. Как говорят организаторы события, Волгафест — "настоящая ода лету, жизни на Волге, неповторимым закатам".

Особая статья турбизнеса Самары — гастротуры: от однодневных (по местным ресторанам, к примеру, это могут быть "Мистер Хадсон", "Пастернак", "Русская охота") до путешествий, на которые надо закладывать несколько дней.

В меню — волжская уха, волжские раки, космическая еда, шоколад местной фабрики "Россия", местное вишневое варенье.

В стоимость такого тура входит и проживание в гостинице. Это может быть, к примеру, пятизвездочный отель 7 Avenue с бассейном, соляной комнатой и спа-центром. Или четырехзвездочная гостиница Holiday Inn рядом с пляжем на Некрасовском спуске.

Тольятти

Тольятти — еще один город Самарской области, обязательный к посещению. С XVIII века это был Ставрополь, но в 1964 году умер видный деятель итальянского коммунистического движения Пальмиро Тольятти, и "по просьбам советских трудящихся" Ставрополь переименовали.

Прежде всего, Тольятти славен своим вкладом в отечественный автопром. И так уж сложилось, помогли в этом итальянцы. Первый автомобиль — "копейку" — градообразующее предприятие выпустило в 1970 году. Это была модифицированная версия итальянского Fiat-124.

АВТОВАЗ, как любят говорить экскурсоводы, — это город в городе: цеха занимают площадь 600 гектаров, на территории завода проложены 300 км конвейерных линий. За полвека с них сошли около 30 млн машин.

В местном музее, который начинался с трех экспонатов, сейчас более семидесяти моделей автомобилей. Есть среди них и ВАЗ-2101, который до выхода на почетную пенсию прослужил 19 лет.

Еще один музей Тольятти, посвященный технике, носит имя вице-президента АВТОВАЗа. Это была идея Константина Сахарова — создать парк механизмов и технологий. Парковый комплекс истории техники появился на месте свалки в 2001 году. Здесь — дрезины и паровозы, вертолеты и самолеты, экспериментальные модели АВТОВАЗА, так и не запущенные в производство, космические роботы и подводная лодка.

Узнать историю города, пережившего не только переименование, но и тотальный переезд, можно в краеведческом музее. Там вам расскажут, как в середине 50-х годов Ставрополь ушел под воду - при запуске Волжской (ныне Жигулевской) ГЭС — и был построен заново.

Часть Куйбышевского водохранилища, образовавшегося в результате строительства ГЭС, называют Жигулевским морем. Здесь ходят под парусом -яхт-клуб "Дружба". Среди непрофильных услуг — организация свадеб на фоне белоснежных яхт.

Зимой проходит фестиваль "Жигулевское море" — соревнования по сноукайтингу. А летом здесь можно заниматься кайтингом, виндсерфингом, SUP-серфингом, взяв на прокат оборудование.

Рядом с яхт-клубом "Дружба" располагается четырехзвездочный комплекс "Парк-отель" с рестораном и спа. Номер люкс в гостинице — это 70м² дизайнерского оформления плюс сауна и джакузи. А неподалеку — Итальянский пляж.

Еще одно "итальянское" название на карте Самарской области — замок Гарибальди. Это чудо в готическом стиле с горгульями и грифонами появилось в селе Хрящевка на берегу Волги в начале 2000-х. Автор идеи — местный предприниматель Олег Кузичкин - назвал замок в честь своего отца Гарибальди Аркадьевича Кузичкина.

Комплекс зданий с фонтаном сразу же стал достопримечательностью. Сюда привозят экскурсии со всех регионов страны и ближнего зарубежья, здесь проводят свадебные фотосессии.

А в самом Тольятти можно остановиться в альпийском шале - пятизвездочный "Альпен Парк" предлагает постояльцам загородный отдых в центре города с бассейном и спа.

Сызрань

В ста с небольшим километрах от Тольятти находится живописный город Сызрань. В XVII веке здесь появилась крепость. От нее осталась Спасская башня, которая была воротной. От пожаров ее спасло то, что выстроена она была из кирпича. Со временем башню переделали в церковь, а сейчас здесь музей, посвященный истории сызранского кремля. Рядом стоит храм в честь рождества Христова, он был освящен в 1741 году.

В 1906 году в городе случился большой пожар, множество построек сгорело. После этой беды в Сызрани стали возводить добротные каменные особняки, которые теперь составляют очарование города. Среди самых заметных зданий — особняк в стиле модерн купца Стерлядкина на Советской улице. Впрочем, славится Сызрань и деревянными домами с резными наличниками, яркий пример — ажурный небесно-голубой дом купца Чернухина на улице Свердлова.

Есть у Сызрани и собственные бренды, знаменитые на всю страну: это помидоры и торт "Паутинка".

В августе в город ежегодно съезжаются сотни туристов — на фестиваль "Сызранский помидор". Шествие духовых оркестров, карнавальные костюмы, демонстрация и дегустация урожая, конкурсы, среди которых "Томатные истории" и "Сызранский гигант", — весь город окрашивается в красные тона.

В отличие от помидоров, "Паутинка" — тема круглогодичная. Фирменный сызранский торт всегда в продаже. Как говорят с гордостью в Сызрани, его рецепт — это результат коллаборации сотрудников столичного НИИ пищевой промышленности и кондитеров местного хлебозавода. Известно и имя автора идеи — Валентина Максимова, мастер-кондитер шестого разряда, лауреат Госпремии, неоднократно побеждала в областных конкурсах "Мастер золотые руки".

Среди отелей Сызрани, коих немало, стоит отметить гостинично-развлекательный комплекс "Каскад", при котором действует единственный в городе аквапарк с водными горками, джакузи, банным комплексом, панорамными окнами и видами на Волгу и Сызранку.

Если же хочется еще ближе к природе, то для этого в окрестностях Сызрани есть "Смолькино Эко-Вилладж". В глэмпинге в селе Смолькино у вас будет свой собственный шатер со всеми удобствами и личное джакузи с подогревом под открытым небом.

Деревня в 2021 году попала в список самых красивых деревень России. Главный критерий отбора — красота. В деревнях или городах, претендующих на звание самых красивых, в наличии должны быть туристическая инфраструктура, народные промыслы, условия для развития малого бизнеса, памятники культурного и природного наследия и хорошая экология.

Национальный парк

Сокровище Самарской области – это национальный парк "Самарская Лука". Над Волгой здесь высятся Жигулевские горы – единственные горы на Восточно-Европейской равнине. Они сопровождают реку 75 км. Когда вы окажетесь в заповеднике, гид расскажет вам, что горы становятся выше – примерно на сантиметр за сто лет.

По-тюркски "джигули" – это "запряженный, впряженный, гужевой". Возможно, название связано с бурлаками. Есть и другая версия: если торговцы, проходившие на судах по Волге, не могли заплатить мзду, разбойники их пороли, то есть жгли, отсюда и жигули.

С разбойниками связано много легенд. Одна из них - о золоте Степана Разина. Здесь есть и пещера, названная его именем. По легенде, там Стенька Разин прятался.

Гора Стрельная в XVI–XVII веках была наблюдательным пунктом у беглых крестьян, которые промышляли разбоем. Теперь на вершине - смотровая площадка, на которую ведет удобная лестница.

Горы Монастырская и Попова украшают с двух сторон село Ширяево — оно тоже находится в том самом списке самых красивых деревень России. Именно здесь Илья Репин создавал одну из своих самых знаменитых картин — "Бурлаки на Волге", поэтому в Ширяево был открыт Дом-музей Ильи Репина. Также в комплекс входит дом поэта А. В. Ширяевца (Абрамова) и усадьба купца И. Вдовина (начало XX века). Музейный комплекс — постоянная площадка для разнообразных культурных событий, здесь проходят музыкальные и поэтические вечера, фольклорные фестивали и народные праздники.

Самарская Лука — это еще и спорт. Осенью — марафон и велосоревнования, а летом - богатырские бои. Они проходят у села Жигули в Богатырской Слободе. Здесь все стилизовано под старину, и можно и кольчугу примерить, и из лука пострелять. Обитатели слободы строят в музейных целях настоящий флот — в планах спустить на воду тридцать три парусно-весельных ладьи.

Из Жигулей можно отправиться в конный поход. Один из маршрутов местного клуба "Степное поле" в 2015 году завоевал Гран При Всероссийской туристской премии "Маршрут года".