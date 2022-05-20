В Марокко отменили ПЦР-тесты для привитых туристов

Власти Марокко отменили ПЦР-тесты для привитых туристовПравительство африканской страны надеется, что это поможет оживить пострадавший от пандемии туристический сектор.
Планирующим отдых в Марокко иностранным туристам с прививкой от ковида больше не понадобится ПЦР-тест для въезда в страну. Обязательные тесты для прибывающих отменили власти Марокко, ссылаясь на улучшение эпидситуации.
Как пишет газета Мorocco World News, такое решение должно оживить пострадавший от пандемии турсектор страны. При этом важно подчеркнуть, что путешественники должны иметь при себе сертификат о вакцинации от коронавируса. Марокко признает российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".
Также пассажиры обязаны заполнить анкету здоровья, а по прибытии их ждет выборочное тестирование антиген. Вместе с тем невакцинированные туристы тоже могут въезжать в Марокко. Однако им придется пройти десятидневный карантин.