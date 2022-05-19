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1 час назад

Россияне назвали самую желанную для путешествий страну мира

Lenta.ruиещё 1

Самой желанной страной для путешествий среди россиян названа Италия. Об этом стало известно из опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), передает «Интерфакс».

Россияне назвали самую желанную для путешествий страну
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«За последние годы из-за пандемии коронавируса международный туризм был сильно осложнен, что дало старт развитию внутреннего туризма. Но россияне скучают по международным поездкам и при первой возможности отправятся знакомиться с историей и культурой зарубежных стран, их природными достопримечательностями»,

— отметила директор направления исследований в сферах туризма и транспорта НАФИ Ирина Иванкова.

Так, большинство респондентов признались, что, если бы были отменены все коронавирусные, санкционные и прочие ограничения, а транспортное сообщение России со всеми странами мира было бы открыто, в первую очередь они отправились бы в Италию, Турцию и Францию.

Далее по популярности следуют Китай, Египет, Германия, Япония, Испания, Таиланд, США, Индия, ОАЭ и Греция. Чуть меньше опрошенных проголосовало за Великобританию, Бразилию, Австралию, Вьетнам, Кубу, Швейцарию и Кипр.

Также выяснилось, что среди участников опроса 84 процента любят путешествовать, в то время как 16 процентов — нет. При этом больше всего отправиться в поездку мечтают женщины — 87 процентов против 80 процентов мужчин.

В апреле отечественные путешественники назвали лучшие российские направления для поездки мечты. 24 процента респондентов признались в желании хоть раз отправиться на отдых на Байкал, попутешествовать по горному Алтаю мечтают 12 процентов, по Камчатке — 11 процентов.

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