Принят закон об обязанности туроператоров формировать электронную путевку

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли во втором и в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную систему электронных путевок.

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Документом предусматривается, что электронная путевка - это электронный документ, сформированный в единой информационной системе электронных путевок на основе сведений, содержащихся в договоре о реализации туристского продукта.

Таким образом, туроператорам и турагентам запрещается реализация путевок без передачи сведений в единую информационную систему.

Вместе с тем вводится наказание для туроператоров, которые не формируют электронную путевку.

«Предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе», - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов, данные изменения позволят повысить защиту интересов потребителей туристических услуг, а также будут способствовать повышению качества предоставляемых услуг.