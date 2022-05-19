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1 час назад

Госдума приняла закон об обязанности туроператоров формировать электронную путевку

Агентство «Москва»иещё 4

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли во втором и в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную систему электронных путевок.

Принят закон об обязанности туроператоров формировать электронную путевку
Фото: PixabayPixabay

Документом предусматривается, что электронная путевка - это электронный документ, сформированный в единой информационной системе электронных путевок на основе сведений, содержащихся в договоре о реализации туристского продукта.

Таким образом, туроператорам и турагентам запрещается реализация путевок без передачи сведений в единую информационную систему.

Вместе с тем вводится наказание для туроператоров, которые не формируют электронную путевку.

«Предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе», - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов, данные изменения позволят повысить защиту интересов потребителей туристических услуг, а также будут способствовать повышению качества предоставляемых услуг.

Авторами документа выступили депутаты Госдумы седьмого созыва во главе с Валерием Газзаевым («Справедливая Россия»).

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