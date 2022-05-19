«Аэрофлот» объявил распродажу билетов за полцены

Отечественный авиаперевозчик «Аэрофлот» начал масштабную распродажу билетов по популярным внутрироссийским направлениям со скидками до 50 процентов. Об этом компания объявила на своем сайте.

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Приобрести билет за полцены можно в период с 19 по 26 мая на рейсы с датой вылета до 31 октября 2022 года. Спецпредложение действует на прямые перелеты авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и другими городами страны.

Отмечается, что акция распространяется на рейсы, совершаемые в эконом-классе, и не суммируется с другими скидками. Авиабилеты можно оформить на официальном сайте компании, их количество ограничено.