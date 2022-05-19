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2 часа назад

«Аэрофлот» объявил масштабную распродажу билетов за полцены

Lenta.ru

Отечественный авиаперевозчик «Аэрофлот» начал масштабную распродажу билетов по популярным внутрироссийским направлениям со скидками до 50 процентов. Об этом компания объявила на своем сайте.

«Аэрофлот» объявил распродажу билетов за полцены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приобрести билет за полцены можно в период с 19 по 26 мая на рейсы с датой вылета до 31 октября 2022 года. Спецпредложение действует на прямые перелеты авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и другими городами страны.

Отмечается, что акция распространяется на рейсы, совершаемые в эконом-классе, и не суммируется с другими скидками. Авиабилеты можно оформить на официальном сайте компании, их количество ограничено.

Ранее сообщалось, что еще один крупный отечественный перевозчик S7 сообщил о запуске с 17 по 20 мая распродажи проездных документов на более чем 100 направлений. Акция будет действовать на полеты с 23 мая до апреля 2023 года.

Новости путешествий,АК S7,
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