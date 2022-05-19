Первые туристические чартеры полетят во Владивосток летом

Об этом сообщили в мэрии.

Фото: Prim.News Prim.News

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова анонсировала запуск чартерных рейсов во Владивосток. Планируется, что первые полёты по направлению Москва — Владивосток начнутся уже этим летом, передаёт Prim.News со ссылкой на пресс-службу мэрии Владивостока.

Видео дня

«Мы субсидируем туроператорам половину стоимости фрахта самолетов, для того чтобы они запускали доступные, интересные, полностью продуманные под ключ туры для наших туристов. И вот за два года работы этой программы у нас уже сформирована целая чартерная такая цепочка, более 20 парных направлений от Камчатки до Калининграда. И вот буквально вчера мы с одним крупным туроператором договорились, что с лета чартеры впервые полетят во Владивосток и в Тобольск», – отметила в своем выступлении на Правительственном часе в Госдуме Зарина Догузова.

Как подчеркнул руководитель Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский, чартерные рейсы сделают Приморский край ближе и доступнее для российских туристов из других регионов, позволят увеличить спрос на приморские турпродукты, а значит, поддержать туристическую отрасль и сферу гостеприимства нашего региона.

«Владивосток готов к встрече чартерных туристов. Уверен, что туристической отрасли города есть, что предложить тем, кто приедет к нам впервые. А те, кто уже бывал на берегах Золотого Рога, смогут оценить положительные изменения в городе, ради которых мы и работаем», – добавил глава Владивостока Константин Шестаков.

Одна из целей чартерной программы – сделать доступными для туристов совершенно новые направления, в том числе сильно удаленные от центральных регионов России, снизив цену на отдых в 1,5-2 раза. Например, такие, как Камчатка, Владивосток, Сахалин, Байкал, где каждый россиянин хочет побывать хотя бы раз. Еще одна задача – обеспечить связанность регионов страны между собой там, где не развито авиасообщение.