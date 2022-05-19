В турецких отелях прокомментировали запрет на обмен валюты

Как сообщает Business Turkey Today, все отели Турции получили письмо от Министерства финансов с распоряжением прекратить обмен валюты. Причина для такого решения – то, что многие гостиницы фактически превратились в массовые «обменники».

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По данным того же источника, представители гостиничного бизнеса возмущены этим решением: они считают обмен валюты выгодным для себя и удобным для туристов. Сейчас топовые отельеры ведут переговоры с чиновниками из министерства и надеются, что приказ удастся отменить.

«Такая информация действительно есть, но можно ли этот запрет реализовать, поживем – увидим», – прокомментировал Сами Йылмаз, руководитель отдела продаж и маркетинга сети Crystal Hotels. Представители Nirvana Hotels сообщили TourDom.ru, что пока не слышали о распоряжении, отели сети продолжают менять валюту по внутреннему курсу. Не принимают только банкноты достоинством 500 евро, так как их часто подделывают. Другие опрошенные отельеры тоже не в курсе грядущих изменений. А живущая в Анталье турагент Мария Шекер подытожила: «Карта “Мир” работает – и славно».