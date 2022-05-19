Тревел-блогерша назвала лучшие места вблизи Краснодара

Российская тревел-блогерша перечислила лучшие места для однодневных путешествий из Краснодара. Об этом она рассказала в личном блоге «На своих двоих» на платформе «Яндекс.Дзен».

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По словам автора, сейчас для туристов доступны три направления вблизи моря, куда можно добраться на скоростных электричках и избежать автомобильных пробок.

Личный топ мест россиянки возглавил Новороссийск, который она назвала тихим и спокойным городом с самым лучшим морем в регионе.

«Лично меня оно завораживает, вода в бухте глубокого синего цвета с бирюзовым оттенком. В Новороссийске почти всегда ветрено, поэтому море частенько штормит», — отметила девушка.

Билет в одну сторону на скоростной поезд «Ласточка» обойдется в 632 рубля, время в пути составит чуть больше двух часов.

Кроме того, блогерша порекомендовала съездить в Анапу. Там она призвала посетить смотровую площадку «800 ступеней», куда ведет длинная лестница. Однако россиянка уточнила, что желающим остаться в Анапе до позднего вечера придется возвращаться в Краснодар на обычном поезде. Цены на электричку не превышают 770 рублей, поездка длится около трех часов.

В заключение путешественница упомянула Туапсе, где посоветовала побывать на скале Киселева и в ущелье реки Бешенки.

«Сам Туапсе в большей степени все-таки портовый и промышленный город, а вот его окрестности действительно прекрасны», — подчеркнула она.

Стоимость проезда на «Ласточке» составляет 659 рублей, в пути предстоит провести чуть больше двух часов.