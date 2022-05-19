15 стран Евросоюза требуют носить маски во время полета

Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе ирландская Ryanair облегчила жизнь пассажирам и экипажам. С 16 мая носить маски во время полетов внутри Евросоюза стало необязательно.

В соответствии с обновленным руководством Европейского агентства авиационной безопасности и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний EASA/ECDC, обязательное ношение защитных масок на рейсах Ryanair во время полетов в ЕС и в аэропортах ЕС отменяется.

Исключение составляют страны Евросоюза, где правительства по-прежнему требуют обязательного применения средств индивидуальной защиты в общественном транспорте. Таковых на сегодня 15.

Список стран ЕС, которые по-прежнему требуют обязательного ношения масок в общественном транспорте:

Австрия,

Германия,

Греция,

Испания,

Италия.

Кипр,

Латвия,

Литва,

Люксембург,

Мальта,

Нидерланды,

Португалия,

Франция,

Чехия,