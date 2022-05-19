15 стран Евросоюза требуют носить маски во время полета

Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе ирландская Ryanair облегчила жизнь пассажирам и экипажам. С 16 мая носить маски во время полетов внутри Евросоюза стало необязательно.
В соответствии с обновленным руководством Европейского агентства авиационной безопасности и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний EASA/ECDC, обязательное ношение защитных масок на рейсах Ryanair во время полетов в ЕС и в аэропортах ЕС отменяется.
Исключение составляют страны Евросоюза, где правительства по-прежнему требуют обязательного применения средств индивидуальной защиты в общественном транспорте. Таковых на сегодня 15.
Список стран ЕС, которые по-прежнему требуют обязательного ношения масок в общественном транспорте:
Австрия,
Германия,
Греция,
Испания,
Италия.
Кипр,
Латвия,
Литва,
Люксембург,
Мальта,
Нидерланды,
Португалия,
Франция,
Чехия,
Эстония.