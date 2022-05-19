Выбирающим отдых в России предложили увеличить отпуск

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделять дополнительную неделю оплачиваемого отпуска гражданам, выбирающим отдых в России. Об этом он рассказал РИА Новости.
Таким образом, считает он, будет оказана существенная поддержка как отрасти внутреннего туризма, так и и самим отдыхающим. При этом, уточнил парламентарий, для получения дополнительного отпуска работнику нужно будет не менее двух недель провести на российских курортах.
17 мая заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал, что по прогнозам внутренний турпоток в 2022 году составит более 61 миллиона человек. он отметил, что в 2021 году на создание и развитие туристической инфраструктуры, а также повышение доступности отдыха россиян было направлено 45,9 миллиардов рублей, а на 2022 год запланировано 52,8 миллиарда бюджетных средств.
В начале апреля специалист по туризму Майя Котляр подсчитала потери ЕС от отсутствия российских туристов. По ее словам, Европа в 2022 году может недосчитаться от 5 до 10 миллионов российских туристов. Особенно критичным, по мнению эксперта, это станет для Греции и Кипра, где турпоток из России является ключевым.