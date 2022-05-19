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3 часа назад

Мьянма возобновила выдачу электронных туристических виз

TURIZM.RU

Мьянма возобновила прием заявлений на электронные туристические визы с этой недели, то есть, более чем через два года после начала пандемии COVID-19. Об этом сообщило Министерство труда, иммиграции и народонаселения страны.

Мьянма возобновила выдачу электронных туристических виз
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Онлайн-сервис для оформления электронных виз вновь заработал 15 мая. Таким образом, с момента возобновления страной международных коммерческих рейсов 17 апреля и повторного открытия границ для международных путешественников прошло чуть менее месяца.

Подать заявление на получение деловой электронной визы можно было чуть раньше, с 1 апреля. Напомним, Мьянма запустила онлайн-платформу для подачи заявлений на визы в сентябре 2014 года

Согласно официальным данным, опубликованным Министерством здравоохранения, ежедневный уровень инфицирования COVID-19 в стране сегодня составляет менее одного процента от населения страны. TURIZM.RU

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