Мьянма возобновила выдачу электронных туристических виз

Мьянма возобновила прием заявлений на электронные туристические визы с этой недели, то есть, более чем через два года после начала пандемии COVID-19. Об этом сообщило Министерство труда, иммиграции и народонаселения страны.

Онлайн-сервис для оформления электронных виз вновь заработал 15 мая. Таким образом, с момента возобновления страной международных коммерческих рейсов 17 апреля и повторного открытия границ для международных путешественников прошло чуть менее месяца.

Подать заявление на получение деловой электронной визы можно было чуть раньше, с 1 апреля. Напомним, Мьянма запустила онлайн-платформу для подачи заявлений на визы в сентябре 2014 года