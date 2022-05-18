В Ростуризме рассказали, подорожает ли отдых в России

«К примеру, если гостиница в одностороннем порядке отменяет бронирование и перепродает эту же самую услугу по завышенной цене — это нарушение конкуренции. За это следует административная ответственность, и поэтому мы бизнес перед каждым курортным сезоном предупреждаем о недопустимости такого поведения», — отметила глава Ростуризма.