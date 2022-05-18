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2 часа назад

В Ростуризме рассказали, подорожает ли отдых на российских курортах

ТК «Звезда»

Рост цен на отдых на российских курортах этим летом не превышает сезонных колебаний. Об этом «Звезде» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

В Ростуризме рассказали, подорожает ли отдых в России
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Каждое лето действительно спрос увеличивается, цены растут. Мы за этим следим. На текущий момент рост цен на летний период в большей части номерного фонда гостиниц три-четыре звезды не превышает сезонных колебаний», — сказала она.

По словам Догузовой, Ростуризм совместно с Федеральной антимонопольной службой также наблюдают за отдельными фактами необоснованного повышения цен и пресекают их.

«К примеру, если гостиница в одностороннем порядке отменяет бронирование и перепродает эту же самую услугу по завышенной цене — это нарушение конкуренции. За это следует административная ответственность, и поэтому мы бизнес перед каждым курортным сезоном предупреждаем о недопустимости такого поведения», — отметила глава Ростуризма.

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