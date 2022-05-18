В Кавминводах создадут инклюзивный туристический маршрут

«Эксперты Северо-Кавказского федерального университета и Южного федерального университета разработают инклюзивный маршрут, который охватит города-курорты Кавказских Минеральных Вод. Презентован маршрут будет осенью 2022 года на Общероссийской студенческой смене по инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму», — сообщили ТАСС в пресс-службе СКФУ.

Общероссийская студенческая смена по инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму будет организована в сентябре на базе университета, ее участниками станут студенты российских вузов. Для них будет организована интерактивная программа от профессиональных тренеров и экспертов в области мотивационных и социально-психологических тренингов, тренингов по инклюзивной культуре и социальному предпринимательству.