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2 часа назад

Для курортов Кавминвод создадут инклюзивный туристический маршрут

«Это Кавказ»

Эксперты двух федеральных университетов разработают инклюзивный туристический маршрут для городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.

В Кавминводах создадут инклюзивный туристический маршрут
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Эксперты Северо-Кавказского федерального университета и Южного федерального университета разработают инклюзивный маршрут, который охватит города-курорты Кавказских Минеральных Вод. Презентован маршрут будет осенью 2022 года на Общероссийской студенческой смене по инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму», — сообщили ТАСС в пресс-службе СКФУ.

Общероссийская студенческая смена по инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму будет организована в сентябре на базе университета, ее участниками станут студенты российских вузов. Для них будет организована интерактивная программа от профессиональных тренеров и экспертов в области мотивационных и социально-психологических тренингов, тренингов по инклюзивной культуре и социальному предпринимательству.

Цель мероприятия — подготовка инклюзивного волонтерского корпуса, который займется развитием волонтерских объединений и инициатив в сфере инклюзии.

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