Возобновляются полеты между Россией и Эфиопией

Авиакомпания Ethiopian Airlines возвращается на российское направление. В системе бронирования перевозчика появились рейсы между Москвой и Аддис-Абебой.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Полетная программа стартует 23 июня и будет выполняться трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Время отправления самолета из Домодедово назначено на 21:30 с прилетом в Эфиопию в 07:05 по местному времени следующим днем. На маршруте заявлена техническая остановка в Афинах. В общей сложности пассажир проведет в пути 9,5 часа.

Минимальная стоимость авиабилета составляет порядка 27 500 руб. В цене ручная кладь весом до 7 кг и багаж – до 23 кг. Оформить и оплатить перелет на официальном сайте компании российские путешественники могут посредством иностранной банковской карты или системы Union Pay. Также есть вариант воспользоваться услугами билетных агентов или обратиться непосредственно в один из офисов Aviareps – партнера Ethiopian Airlines в РФ.

Стоит отметить, что ранее перевозчик уже заявлял регулярные рейсы из столицы Эфиопии в Москву. Тем не менее программы быстро сворачивались.