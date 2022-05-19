Возобновляются полеты между Россией и Эфиопией

Авиакомпания Ethiopian Airlines возвращается на российское направление. В системе бронирования перевозчика появились рейсы между Москвой и Аддис-Абебой.
Полетная программа стартует 23 июня и будет выполняться трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Время отправления самолета из Домодедово назначено на 21:30 с прилетом в Эфиопию в 07:05 по местному времени следующим днем. На маршруте заявлена техническая остановка в Афинах. В общей сложности пассажир проведет в пути 9,5 часа.
Минимальная стоимость авиабилета составляет порядка 27 500 руб. В цене ручная кладь весом до 7 кг и багаж – до 23 кг. Оформить и оплатить перелет на официальном сайте компании российские путешественники могут посредством иностранной банковской карты или системы Union Pay. Также есть вариант воспользоваться услугами билетных агентов или обратиться непосредственно в один из офисов Aviareps – партнера Ethiopian Airlines в РФ.
Стоит отметить, что ранее перевозчик уже заявлял регулярные рейсы из столицы Эфиопии в Москву. Тем не менее программы быстро сворачивались.
Путешественники часто рассматривают Аддис-Абебу как стыковочный пункт на пути во многие африканские страны. Так, в июне из Москвы через данный хаб можно отправиться на крыльях той же Ethiopian Airlines по единому билету в Танзанию на остров Занзибар или в аэропорт Килиманджаро за 31 тыс. руб., в Нигерию – за 32 тыс. руб., на Сейшельские острова – за 33 800 руб. и т. д.