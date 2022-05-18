Россиян уверили в безопасном отдыхе на Шри-Ланке

Российским туристам, которые в настоящий момент находятся в Шри-Ланке, охваченной антиправительственными протестами, ничего не угрожает. Такое заявление сделали в посольстве республики в Москве, передает ТАСС.

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В дипмиссии уверили путешественников, что сейчас обстановка на острове стабилизировалась.

«Ситуация остается безопасной и спокойной для пребывания туристов на острове и передвижения по нему», — отметили в посольстве.