Россиян уверили в безопасном отдыхе на Шри-Ланке

Российским туристам, которые в настоящий момент находятся в Шри-Ланке, охваченной антиправительственными протестами, ничего не угрожает. Такое заявление сделали в посольстве республики в Москве, передает ТАСС.
В дипмиссии уверили путешественников, что сейчас обстановка на острове стабилизировалась.
«Ситуация остается безопасной и спокойной для пребывания туристов на острове и передвижения по нему», — отметили в посольстве.
Также уточняется, что в разгар кризиса ни один турист не столкнулся с проблемами. Сейчас в Шри-Ланке восстановлена работа частных и государственных предприятий.