Как изменились полетные программы туроператоров в Египт

Накануне лета туроператоры внесли изменения в расписание вылетов на курорты Египта. Редакция TourDom.ru выяснила, на каких рейсах сейчас можно отправиться в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

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С 16 мая сокращению подверглась программа туроператора FUN&SUN на рейсах а/к EgyptAir из Домодедово. С начала мая рейсы на оба египетских курорта выполнялись по 3 раза в неделю, итого шесть еженедельных вылетов на самолете А330. Теперь на маршруте Москва – Шарм-эль-Шейх осталось две частоты, по пятницам и субботам, в Хургаду – лишь одна, по воскресеньям.

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«Билет на EgyptAir стоит порядка 500 долларов, поэтому по сравнению с Турцией тур дороже. При этом лететь в Египет дольше, а качество отелей на турецких курортах за те же деньги выше. Да и в Анталье сейчас уже гораздо теплее по сравнению с началом мая»,

– пояснил причины корректировки один из экспертов. По его словам, заполнить большой борт на Египет по относительно высоким ценам сейчас уже сложнее, чем 2–3 недели назад.

Другая действующая программа полетов из Москвы в Египет, на а/к Red Wings, заказанная туроператором Библио-Глобус, остается без изменений. Рейсы из аэропорта Жуковский в Хургаду и Шарм-эль-Шейх выполняются по 4 раза в неделю на Boeing 777-200 и продолжатся летом.

16 мая о своем намерении летать из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на прямых рейсах сообщил туроператор TEZ TOUR. Полетная программа с авиакомпанией iFly запланирована с 28 мая из Внуково. Рейсы будут выполняться на каждый из курортов дважды в неделю на А330 вместимостью 378 кресел. У наблюдателей возникает вопрос, как авиакомпания собирается избежать риска ареста самолетов, которые находятся у перевозчика в лизинге. Впрочем, в туроператоре на этот вопрос ответили так: «Компания получила все необходимые разрешения как от российских, так и от египетских властей, подтверждающие возможность выполнения рейсов».

Таким образом, из Москвы на лето запланированы полетные программы сразу трех туроператоров. Это более 5,5 тыс. кресел в неделю. Столь внушительный объем перевозки может стать избыточным в летнем сезоне, когда гораздо более востребованными становятся рейсы на курорты Турции. Поэтому не исключено, что в планы будут внесены корректировки в зависимости от спроса.