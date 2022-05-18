Раскрыт способ обмана туристов при организации отпуска

Чаще всего туристов обманывают, создавая поддельные сайты по бронированию гостиниц и авиабилетов. О том, как отличить «двойника» от оригинала, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Чтобы ввести пользователя в заблуждение, мошенники детально копируют веб-странички популярных туркомпаний и авиаперевозчиков. Злоумышленники рассчитывают, что узнаваемость фирмы и лояльное отношение потребителей привлечет потенциальных жертв. Эксперт предупредил: если на сайте предлагают пройти платную предварительную регистрацию или забронировать дополнительные услуги, то это может быть обманом.

Некоторые мошенники создают полноценный сайт (например, отеля, пансионата или гостевого дома) с указанием полной информации об объекте размещения и контактами. Однако рассчитывать на «техподдержку» обманутый турист может лишь до момента перечисления оплаты.

«Кибермошенники создают целые сети виртуальных турфирм с отзывами и телефонами служб поддержки, чтобы вызвать у потенциальной жертвы максимальное доверие. Вас всегда должны настораживать большие скидки при условии полной предоплаты. Если вам предлагают провести оплату переводом на карту или электронный кошелек — это почти всегда стопроцентный обман», — предупредил эксперт Роскачества.

Также Сергей Кузьменко рекомендовал избегать как покупок через социальные сети и каналы Telegram, так и перехода по неизвестным ссылкам, чтобы не отдать деньги мошенникам.

Эксперт советовал проверять подлинность выбранного сайта с помощью сервисов whois.ru, nic.ru и reg.ru, обращать внимание на использование протокола https. Насторожить покупателя должен «свежий» домен (зарегистрированный менее двух недель назад), а также отсутствие у веб-страницы действующего сертификата безопасности.