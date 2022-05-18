Индонезия отменила ПЦР-тесты для привитых россиян

Индонезия отменила требование сдачи ПЦР-тестов для полностью вакцинированных туристов, в том числе и для россиян. Об этом сообщает CNN Indonesia.

По словам президента республики Джоко Видодо, привитым туристам больше не потребуется сдавать ПЦР- или экспресс-тесты для въезда в страну, а для перелетов на внутренних рейсах россияне смогут предъявить сертификаты «Спутник V» и «Спутник Лайт». Тем не менее все путешественники по-прежнему обязаны зарегистрироваться в мобильном приложении Peduli Lindungi и оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение от COVID-19.