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1 час назад

Популярная азиатская страна отменила ПЦР-тесты для привитых россиян

Lenta.ru

Индонезия отменила требование сдачи ПЦР-тестов для полностью вакцинированных туристов, в том числе и для россиян. Об этом сообщает CNN Indonesia.

Индонезия отменила ПЦР-тесты для привитых россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам президента республики Джоко Видодо, привитым туристам больше не потребуется сдавать ПЦР- или экспресс-тесты для въезда в страну, а для перелетов на внутренних рейсах россияне смогут предъявить сертификаты «Спутник V» и «Спутник Лайт». Тем не менее все путешественники по-прежнему обязаны зарегистрироваться в мобильном приложении Peduli Lindungi и оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

Также лидер популярной среди туристов азиатской страны отменил требование об обязательном ношении масок на открытом воздухе — защитные средства понадобятся только в местах массового скопления людей, общественном транспорте и помещениях.

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