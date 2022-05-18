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2 часа назад

Россия открыла наземную границу с Грузией

Мария Каткова

Россия открыла наземную границу с Грузией, теперь ее можно будет пересечь на машине. Об этом сообщает ТАСС.

Россия открыла наземную границу с Грузией
Фото: PixabayPixabay

Правительство России внесло изменения в документ от 27 марта 2020 года. Он ограничивал пересечение границы с Грузией на автомобиле из-за коронавирусных ограничений.

Ранее границу с Грузией могли пересекать только те граждане, которые имеют веское обоснование и подтверждающие документы: обучение, работа, лечение и другие. Теперь обоснования для пересечения границы не нужны.

Ранее сообщалось, что из России запустят дополнительные рейсы в Турцию.

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