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57 минут назад

Ростуризм в 2022 году запускает программу бесплатных экскурсионных школьных поездок

ТАССиещё 6

Ростуризм в 2022 г. запускает программу бесплатных культурно-познавательных школьных поездок. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Ростуризм запускает программу бесплатных экскурсионных школьных поездок
Фото: ТАССТАСС

"В этом году у нас впервые запускается программа коротких школьных культурно-познавательных поездок. И уже в этом году 100 тысяч школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в этом проекте, отправятся в поездку с интересными экскурсионными программами, с возможностью познакомиться с историей, с культурой родного края или соседнего региона",

- сказала она.

По словам главы ведомства, в этом году на реализацию программы выделяется 500 млн рублей, а со следующего года объем финансирования будет составлять по 1,5 млрд рублей.

"Поэтому мы ежегодно по 200-300 тысяч детей будем поддерживать, чтобы они доступнее могли открывать для себя нашу страну",

- заключила Догузова.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,Госдума,
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