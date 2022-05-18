Ростуризм запускает программу бесплатных экскурсионных школьных поездок

"В этом году у нас впервые запускается программа коротких школьных культурно-познавательных поездок. И уже в этом году 100 тысяч школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в этом проекте, отправятся в поездку с интересными экскурсионными программами, с возможностью познакомиться с историей, с культурой родного края или соседнего региона",