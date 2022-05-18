Ростуризм запускает программу бесплатных экскурсионных школьных поездок

Ростуризм в 2022 г. запускает программу бесплатных культурно-познавательных школьных поездок. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"В этом году у нас впервые запускается программа коротких школьных культурно-познавательных поездок. И уже в этом году 100 тысяч школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в этом проекте, отправятся в поездку с интересными экскурсионными программами, с возможностью познакомиться с историей, с культурой родного края или соседнего региона",
- сказала она.
По словам главы ведомства, в этом году на реализацию программы выделяется 500 млн рублей, а со следующего года объем финансирования будет составлять по 1,5 млрд рублей.
"Поэтому мы ежегодно по 200-300 тысяч детей будем поддерживать, чтобы они доступнее могли открывать для себя нашу страну",
- заключила Догузова.