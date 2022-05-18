Россиянам предложили отдохнуть в Таиланде по сниженной стоимости

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложили российским путешественникам отдохнуть в Таиланде по сниженной стоимости в летний период. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что с 13 мая в популярной пляжной стране официально начался сезон дождей и отели начали предоставлять скидки на проживание до 40-50 процентов, а также вводить специальные предложения и привилегии.

«Многие категории номеров летом идут по цене практически в два раза ниже зимнего сезона. Поэтому те, кто выбирает статусные и высокобюджетные варианты размещения, могут значительно сэкономить сейчас»,

— рассказал руководитель коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов.

Например, пятизвездочный отель InterContinental Koh Samui Resort предоставляет гостям при бронировании тура от 10 ночей в низкий сезон бесплатные завтраки, доступ в Club InterContinental Lounge с винами премиум-класса, коктейлями, игристым вином и услуги дворецкого.

Что касается стоимости туров в Таиланд, наиболее выгодные варианты предлагает туроператор ПАКС — семидневная путевка в Паттайю на одного человека начинается от 58 тысяч рублей в июне, от 63 тысяч — в июле, и от 59 тысяч — в августе. Незначительно выше цены на Пхукете, где в летние месяцы можно отдохнуть в среднем от 62,5 до 65 тысяч рублей.