Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+19° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
2 часа назад

В Туту.ру назвали самые популярные железнодорожные направления на май и лето

Газета.Ru

Десятку самых востребованных железнодорожных направлений на май и летние месяцы возглавили Москва (доля пассажиров составила 25,3%), Санкт-Петербург (10,5%) и Краснодар (3,3%). Это показало исследование аналитиков сервиса и поездок и путешествий Туту.ру, оказавшееся в распоряжении "Газеты.Ru".

Названы самые популярные железнодорожные направления на лето
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Также в топ-10 самых популярных направлений вошли Адлер (на него приходится 2,6% приобретенных билетов), Анапа (2,5%), Ростов-на-Дону (2,4), Симферополь (2,4%), Сочи (2,1%), Казань (1,5%) и Екатеринбург (1,4%).

"Средний чек за ж/д билет по России составляет 3 068 рублей",

- отметили в сервисе.

Самая высокая средняя на цена на билет зафиксирована в симферопольском направлении - она составила 6628 рублей.

При этом аналитики предполагают, что позже стоимость снизится. Москвичи чаще всего приобретали железнодорожные билеты в Санкт-Петербург (доля пассажиров составила 19,1%), Анапу (5,3%), Симферополь (4,6%), Нижний Новгород (3,1%) и Казань (3%). Петербуржцы выбирали Москву (47%), Симферополь (2,6%), Ростов-на-Дону (2,2%), Псков (2,2%) и Тверь (2%). Ранее "Газета.Ru" рассказала, как отдохнуть в Волгограде.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители