Названы самые популярные железнодорожные направления на лето

Десятку самых востребованных железнодорожных направлений на май и летние месяцы возглавили Москва (доля пассажиров составила 25,3%), Санкт-Петербург (10,5%) и Краснодар (3,3%). Это показало исследование аналитиков сервиса и поездок и путешествий Туту.ру, оказавшееся в распоряжении "Газеты.Ru".

Также в топ-10 самых популярных направлений вошли Адлер (на него приходится 2,6% приобретенных билетов), Анапа (2,5%), Ростов-на-Дону (2,4), Симферополь (2,4%), Сочи (2,1%), Казань (1,5%) и Екатеринбург (1,4%).

"Средний чек за ж/д билет по России составляет 3 068 рублей",

- отметили в сервисе.

Самая высокая средняя на цена на билет зафиксирована в симферопольском направлении - она составила 6628 рублей.