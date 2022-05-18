Названы самые популярные железнодорожные направления на лето

Десятку самых востребованных железнодорожных направлений на май и летние месяцы возглавили Москва (доля пассажиров составила 25,3%), Санкт-Петербург (10,5%) и Краснодар (3,3%). Это показало исследование аналитиков сервиса и поездок и путешествий Туту.ру, оказавшееся в распоряжении "Газеты.Ru".
Также в топ-10 самых популярных направлений вошли Адлер (на него приходится 2,6% приобретенных билетов), Анапа (2,5%), Ростов-на-Дону (2,4), Симферополь (2,4%), Сочи (2,1%), Казань (1,5%) и Екатеринбург (1,4%).
"Средний чек за ж/д билет по России составляет 3 068 рублей",
- отметили в сервисе.
Самая высокая средняя на цена на билет зафиксирована в симферопольском направлении - она составила 6628 рублей.
При этом аналитики предполагают, что позже стоимость снизится. Москвичи чаще всего приобретали железнодорожные билеты в Санкт-Петербург (доля пассажиров составила 19,1%), Анапу (5,3%), Симферополь (4,6%), Нижний Новгород (3,1%) и Казань (3%). Петербуржцы выбирали Москву (47%), Симферополь (2,6%), Ростов-на-Дону (2,2%), Псков (2,2%) и Тверь (2%). Ранее "Газета.Ru" рассказала, как отдохнуть в Волгограде.