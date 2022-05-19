Red Wings полетит летом из Петербурга в Анталью

Авиакомпания Red Wings анонсировала в летнем сезоне прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью. Об этом в четверг сообщает пресс-служба перевозчика.

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Первый вылет из Пулково намечен на 3 июня, и далее программа будет выполняться дважды в неделю – по вторникам и пятницам, а в обратном направлении – по средам и воскресеньям.

На маршруте заявлены Boeing 777-200ER вместимостью 412 пассажиров. Всего в парке перевозчика имеется три таких борта. Согласно расписанию, из Петербурга самолет будет отправляться в 07:50 и прибывать в Турцию в 13:45 по местному времени.

Минимальная стоимость авиабилета в республику составляет 17 900 руб. за полет только с ручной кладью весом до 5 кг. Провоз багажа обойдется дополнительно в 1 тыс. руб. При этом место на обратном рейсе – от 18 340 руб.