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1 час назад

В Крыму летом могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов

FBM.ru

До 30% гостиниц и гостевых домов в Крыму в наступающем летнем сезоне могут не открыться по причине низкого спроса россиян на отдых на полуострове. Такой прогноз был дан директором ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светланой Возной.

В Крыму летом могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов
Фото: FBM.ruFBM.ru

Возная отметила, что вероятная загрузка отелей на лето составит примерно 30-40% (хорошим показателем для Крыма является 70-80%) — по ее словам, такие негативные ожидания появились из-за «провальных» майских праздников с показателем 10-15%.

С ее позицией соглашаются и российские туроператоры, которые также отмечают падение динамики бронирований туров в Крым на лето. В частности, из-за нехватки туристов отельерам пришлось снизить цены, но из-за высокой инфляции выросли затраты на покупку продуктов питания и оплату персоналу.

Помимо этого, на спрос оказало влияние и ухудшение транспортной доступности — закрытие аэропорта Симферополя из-за специальной военной операции России на Украине и дефицит билетов на поезда. Еще одной проблемой, с которой пришлось столкнуться — опасения туристов ехать в регион, граничащий с зоной боевых действий.

В мае появилась информация о том, что в продаже на лето остались единичные билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь. Было отмечено, что семье из нескольких человек будет проблематично найти билеты на соседние места — доступные варианты, чаще всего, находятся в разных частях вагона.

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