В Крыму летом могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов

До 30% гостиниц и гостевых домов в Крыму в наступающем летнем сезоне могут не открыться по причине низкого спроса россиян на отдых на полуострове. Такой прогноз был дан директором ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светланой Возной.

Возная отметила, что вероятная загрузка отелей на лето составит примерно 30-40% (хорошим показателем для Крыма является 70-80%) — по ее словам, такие негативные ожидания появились из-за «провальных» майских праздников с показателем 10-15%.

С ее позицией соглашаются и российские туроператоры, которые также отмечают падение динамики бронирований туров в Крым на лето. В частности, из-за нехватки туристов отельерам пришлось снизить цены, но из-за высокой инфляции выросли затраты на покупку продуктов питания и оплату персоналу.

Помимо этого, на спрос оказало влияние и ухудшение транспортной доступности — закрытие аэропорта Симферополя из-за специальной военной операции России на Украине и дефицит билетов на поезда. Еще одной проблемой, с которой пришлось столкнуться — опасения туристов ехать в регион, граничащий с зоной боевых действий.