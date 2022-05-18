7 отелей с бассейнами в Калининградской области

Где в Калининградской области искупаться и понежиться на солнышке, лёжа в шезлонге? Если лень идти на пляж или хочется спрятаться от прохладного бриза, можно отдохнуть у открытого бассейна в отеле. Подробности — в подборке «Клопс».

Парк-отель «Маяковский» на Куршской косе

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Где находится?

Посёлок Лесной, улица Взморья, 44.

Сколько стоит?

Бассейном разрешено пользоваться только гостям отеля, стандартный номер обойдётся в 7 500 рублей в сутки.

Отель RiverSide на берегу Преголи с видом на стадион «Калининград»

Где находится?

Калининград, Ялтинская улица, 20А/1.

Сколько стоит?

С 10:00 до 18:00 — 1 500 рублей в будни, 2 000 рублей — в выходные и праздничные дни. С 19:00 до 24:00 — 500 рублей.Дети от 3 до 5 лет — бесплатно. Дети от 5 до 10 лет — 700 рублей без предоставления отдельного лежака.

Для гостей отеля есть бесплатные часы.

Спа-комплекс «Резиденция» на берегу моря в Зеленоградске

Где находится?

Зеленоградск, улица Гагарина, 40.

Сколько стоит?

День у бассейна обойдётся минимум в 3 000 рублей. Как сообщили в администрации комплекса, цена может измениться с началом сезона. Для гостей отеля предусмотрены скидки.

Отель «Ренессанс» на второй линии в Зеленоградске

Где находится?

Зеленоградск, улица Гагарина, 17В.

Сколько стоит?

Для гостей отеля или посетителей сауны бассейн входит в стоимость. Для остальных день у бассейна обойдётся минимум в 2 000 рублей, лучше заранее уточнить цену у администратора.

Отель Grand Palace в Светлогорске

Где находится?

Светлогорск, Береговой переулок, 2.

Сколько стоит?

Проживающие в отеле могут пользоваться бассейном без дополнительной оплаты.

Для других стоимость посещения — от 2 000 рублей, график работы — с 9:00 до 20:00.

Отель «Альтримо» в посёлке Рыбачьем на Куршской косе

Где находится?

Зеленоградский район, посёлок Рыбачий, улица Пограничная, 11.

Сколько стоит?

Пользоваться бассейном можно только гостям отеля. В мае номер стоит от 4 000 рублей с завтраком. Бассейн подогревается до +26 градусов, работает с середины апреля.

Отель «Усадьба» в Гурьевском районе

Где находится?

Поселок Орловка, улица Заречная, 8.

Сколько стоит?

Для проживающих в отеле день у бассейна с 11:00 до 18:00 обойдётся в 1 000 рублей за шезлонг и 2 000 рублей за целую кровать у бассейна. Искупаться, не занимая лежак, будет стоить 500 рублей. Для гостей есть также бесплатные часы.

Остальным придётся заплатить в два раза больше: 2 000 рублей за шезлонг и 4 000 рублей за кровать, а вот цена за «просто поплавать» останется прежней — 500 рублей.