Из России запустят дополнительные рейсы в Турцию

Российские власти согласовали дополнительные рейсы в Турцию летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

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Ростуризм совместно с Минтрансом договорился о дополнительных 450 рейсах в неделю. Догузова также отметила, что ведутся разговоры относительно дополнительных самолетах в другие страны.

"Буквально на прошлой неделе до 1 июля согласовано еще более 450 рейсов в неделю тоже по турецкому направлению"