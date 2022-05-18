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1 час назад

Догузова: Внутренний турпоток в России почти восстановился

Парламентская газета

За прошлый год внутренний турпоток в России восстановился практически на 90 процентов к уровню 2019 года и в 1,5 раза превысил показатели 2020 года, сказала глава Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Госдуме.

Внутренний турпоток в России почти восстановился
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам Догузовой, индустрия туризма приобретает стратегическое значение для нашей страны.

«Перед нами стоят две задачи — сохранить устойчивости отрасли, и в первую очередь рабочие места, и создавать все больше возможностей для комфортного и безопасного отдыха и досуга граждан»,

— сказала она.

Зарина Догузова сообщила, что в последние полтора года были приняты важные решения для отрасли, перезапущена работа Ростуризма, который теперь подчиняется напрямую правительству. В конце прошлого года утвердили отдельную госпрограмму развития туризма. Реализуются меры поддержки малого и среднего бизнеса, инвесторов в туризме.

В результате эффективной работы с парламентом, регионами и бизнесом туристическая отрасль достойно прошла два кризисных ковидных года, сказала Догузова.

«Отрасль развивается, все больше россиян открывают для себя свою страну. За прошлый год внутренний турпоток восстановился практически на 90 процентов к уровню 2019 года и 1,5 раза превысил показатели 2020 года. Оборот отрасли превысил допандемийный показатель на 1 миллион рублей»,

— подчеркнула она и добавила, что удалось восстановить и занятость в отрасли — в туризме работают около 2,3 миллиона человек.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,Госдума,
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