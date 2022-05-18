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2 часа назад

Популярная пляжная страна смягчила правила въезда для россиян

Lenta.ru

Власти Марокко на фоне улучшения эпидемиологической ситуации смягчили правила въезда для иностранных путешественников с 17 мая. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Власти Марокко смягчили правила въезда для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно обновленным протоколам, въезжающие в популярную пляжную страну отдыхающие больше не обязаны предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 48 часов до посадки в самолет. Теперь достаточно иметь при себе сертификат вакцинации — например, российскими препаратами «Спутник V» или «Спутник Лайт», а также заполнить до вылета анкету здоровья.

Для непривитых туристов правила пересечения границы остались прежние: по прибытии они обязаны пройти десятидневный карантин. При этом отмечается, что отдыхающие также могут быть подвергнуты выборочному тестированию на COVID-19 в аэропорту прибытия.

В АТОР напомнили, что прямых рейсов из России в Марокко в настоящее время нет, однако в африканскую страну можно отправиться с пересадками. Стоимость перелета со стыковкой в Каире начинается от 33 тысяч рублей, в Стамбуле — от 42 тысяч рублей на одного человека.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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