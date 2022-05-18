В России проверят, почему номера в отелях подорожали на майские

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) захотела узнать, почему в некоторых российских регионах на майские праздники подорожали гостиничные номера. Речь в том числе идет о Москве, Подмосковье, Петербурге, Тверской и Ульяновской областях и Татарстане. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на письмо ФАС представителям гостиничного бизнеса, а также не источники в отрасли.

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Отмечается, что проверить хотят цены в гостиницах уровня «три звезды». Издание указало, что на праздниках средняя стоимость ночи в такой гостинице составляла 4000 рублей. По итогу служба может начать проверку ценового сговора. Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников заявил, что проверка вряд ли даст какие-либо результаты.

«У отелей давно динамическое ценообразование, а в сезон и выходные всегда высокий спрос»,

— сказал он.