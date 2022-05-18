Представлен проект летающей яхты

Швейцарская компания AirYacht предлагает прицепить яхту к массивному дирижаблю, наполненному гелием, и совершить увлекательный круиз по небу. Гибридное транспортное средство AirYacht сочетает возможность полета и парусный спорт. AirYacht состоит из двух частей: дирижабля, наполненного гелием, и обтекаемой роскошной яхты, прикрепленной к дирижаблю с помощью тросов.

Трехэтажная яхта будет иметь размеры: 52 х 13 х 316 метров (ДхШхВ) и включать от пяти до шести кают. Она сможет принять на борт 12 человек, и еще трех человек летного экипажа, которые будут находиться в дирижабле. Внутреннее пространство роскошной яхты включает в себя тренажерный зал, сауну и бассейн.