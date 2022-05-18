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1 час назад

Представлен проект летающей яхты

Naked-Science.ru

Швейцарская компания AirYacht предлагает прицепить яхту к массивному дирижаблю, наполненному гелием, и совершить увлекательный круиз по небу. Гибридное транспортное средство AirYacht сочетает возможность полета и парусный спорт. AirYacht состоит из двух частей: дирижабля, наполненного гелием, и обтекаемой роскошной яхты, прикрепленной к дирижаблю с помощью тросов.

Представлен проект летающей яхты
Фото: Naked-Science.ruNaked-Science.ru

В полете яхта служит гондолой дирижабля, в которой размещается экипаж.

Трехэтажная яхта будет иметь размеры: 52 х 13 х 316 метров (ДхШхВ) и включать от пяти до шести кают. Она сможет принять на борт 12 человек, и еще трех человек летного экипажа, которые будут находиться в дирижабле. Внутреннее пространство роскошной яхты включает в себя тренажерный зал, сауну и бассейн.

Заказы на AirYacht открыты, а первая поставка запланирована на конец 2026 года.

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