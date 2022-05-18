Москвичам рассказали о новых речных маршрутах

В апреле текущего года в столице стартовал сезон навигации по Москве-реке, заработали шлюзы и выросла интенсивность движения. При этом в текущем году жителей и гостей столицы ждет ряд нововведений в работе речного транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: В Подмосковье В Подмосковье

«Ежегодно более 1,2 млн москвичей и гостей столицы отправляются на прогулку по главной водной артерии города. В 2022 году мы обновили маршрутную сеть, включив в нее 8 основных экскурсионных прогулок и один маршрут-переправу: Северный речной вокзал – Захарково»,

– написал Собянин в своем персональном блоге.

Столичный градоначальник напомнил об историческом маршруте, который проходит от Воробьевых гор вдоль Кремля до Новоспасского моста. Также есть речной маршрут от Печатников до парка «Зарядье», а еще круговой – вокруг Балчуга. Все жители и гости города могут найти маршрут на любой вкус.