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57 минут назад

Москвичам рассказали о новых речных маршрутах

РИАМО

В апреле текущего года в столице стартовал сезон навигации по Москве-реке, заработали шлюзы и выросла интенсивность движения. При этом в текущем году жителей и гостей столицы ждет ряд нововведений в работе речного транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Москвичам рассказали о новых речных маршрутах
Фото: В ПодмосковьеВ Подмосковье

«Ежегодно более 1,2 млн москвичей и гостей столицы отправляются на прогулку по главной водной артерии города. В 2022 году мы обновили маршрутную сеть, включив в нее 8 основных экскурсионных прогулок и один маршрут-переправу: Северный речной вокзал – Захарково»,

– написал Собянин в своем персональном блоге.

Столичный градоначальник напомнил об историческом маршруте, который проходит от Воробьевых гор вдоль Кремля до Новоспасского моста. Также есть речной маршрут от Печатников до парка «Зарядье», а еще круговой – вокруг Балчуга. Все жители и гости города могут найти маршрут на любой вкус.

Он уточнил, что теперь определить речной маршрут можно по цветовой гамме. Каждый из них имеет свой цвет и расписание. А еще до конца этого месяца на всех причалах сделают удобную навигацию. На каждой пристани будут схема и название, а в перспективе – электронные табло.

Сергей Собянин,
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