Российские туристы пожаловались на русофобию за рубежом

Россияне, выбравшие для отдыха на майские праздники зарубежные направления, пожаловались на проявление к ним русофобии. Об этом сообщили в мониторинговом центре «Безопасность 2.0» Российского фонда мира (РФМ) по итогам работы горячей линии по защите прав туристов.

Фото: федералпресс федералпресс

«В эти майские праздники свыше 83 % жалоб, которые поступили к нам от российских туристов из-за границы касались проявления по отношению к ним русофобии», – рассказала руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0», первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.

Видео дня

По ее словам, в первую очередь, это связано с частными контактами и конфликтными ситуациями с некоторыми категориями отдыхающих из зарубежных стран, но определенную озабоченность также вызывают полученные сигналы, связанные с позицией отдельных сотрудников и даже организаций, вовлеченных в туристический кластер.

Елена Сутормина отметила, что кто-то видел и не «замечал» русскоязычных в трудных ситуациях, когда требовалась помощь, где-то под надуманными предлогами отказывались от размещения или в оказании услуг.

Общественница уточнила, что в отношении заграничного отдыха по числу обращений на горячую линию от россиян с большим отрывом лидирует Турция. Всего с конца апреля на специальную горячую линию центра поступило 768 сообщений от российских путешественников.

«Внутри страны чаще всего обращения на горячую линию поступали с юга России: из Сочи и других популярных курортов Краснодарского края, а также Крыма и Астраханской области. Далее по количеству полученных жалоб идут Калининград, Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург», – подчеркнула Сутормина.

Чаще всего граждане, выбравшие для отдыха внутренние направления, жаловались на проблемы с транспортом. Почти 62 % обращений касались отмены и задержки рейсов, сложностей с авиасообщением в отдельные регионы, а также прочих трудностей в дороге, поскольку большинство туристов в условиях ограничения работы ряда южных аэропортов предпочли автотранспорт в качестве основного вида перевозки.

На втором месте – жалобы на сервис, отсутствие должной инфраструктуры и низкое качество обслуживания.