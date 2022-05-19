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54 минуты назад

Шри-Ланка не будет вводить никаких санкций в отношении российских туристов

TourDomиещё 1

Власти Шри-Ланки не вводят и не планируют вводить никакие санкционные ограничения в отношении российских туристов. Об этом журналистам рассказала гендиректор госуправления по развитию туризма республики Дхаммика Виджаясингхе.

Шри-Ланка не будет вводить санкции против российских туристов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По ее словам, на долю россиян приходится значительная часть турпотока страны. Особенно это стало заметно во время пандемии. Многие западные отдыхающие в последние годы отказываются от отдыха на Шри-Ланке, опасаясь коронавируса, однако российские туристы в числе первых вернулись на остров.

С учетом этого власти страны не готовы смешивать политику и туризм, ограничивая отдых граждан РФ по требованию правительств третьих стран.

«Мы нейтральное государство. Мы этим не занимаемся. Более того, мы даже продлили визы на период этого кризиса тем, кто не мог вылететь из Шри-Ланки. И мы не вводим и не собираемся вводить никаких санкций», – подчеркнула Дхаммика Виджаясингхе.

Что касается обстановки в самой стране, то она фактически никак не влияет на туризм. В частности, открыты все туристические достопримечательности, такие как Сигирия, Канди, Полоннарува, Анурадхапура. Кроме того, даже во время комендантского часа иностранных отдыхающих никто не задерживал, а отели работают в привычном формате.

Это подтверждают и читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома», которые сейчас находятся на Шри-Ланке. По их словам, экскурсии проводятся без ограничений, в туристических районах нет никаких волнений и демонстраций. Среди неудобств только дефицит топлива на заправках и перебои с электричеством в небольших гостиницах без автономных генераторов.

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