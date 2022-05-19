Шри-Ланка не будет вводить санкции против российских туристов

Власти Шри-Ланки не вводят и не планируют вводить никакие санкционные ограничения в отношении российских туристов. Об этом журналистам рассказала гендиректор госуправления по развитию туризма республики Дхаммика Виджаясингхе.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По ее словам, на долю россиян приходится значительная часть турпотока страны. Особенно это стало заметно во время пандемии. Многие западные отдыхающие в последние годы отказываются от отдыха на Шри-Ланке, опасаясь коронавируса, однако российские туристы в числе первых вернулись на остров.

С учетом этого власти страны не готовы смешивать политику и туризм, ограничивая отдых граждан РФ по требованию правительств третьих стран.

«Мы нейтральное государство. Мы этим не занимаемся. Более того, мы даже продлили визы на период этого кризиса тем, кто не мог вылететь из Шри-Ланки. И мы не вводим и не собираемся вводить никаких санкций», – подчеркнула Дхаммика Виджаясингхе.

Что касается обстановки в самой стране, то она фактически никак не влияет на туризм. В частности, открыты все туристические достопримечательности, такие как Сигирия, Канди, Полоннарува, Анурадхапура. Кроме того, даже во время комендантского часа иностранных отдыхающих никто не задерживал, а отели работают в привычном формате.