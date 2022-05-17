Названа стоимость туров в Египет с новым перевозчиком

Российским путешественникам назвали оптимальную цену путевок на курорты Египта на базе новых чартерных перевозок, которые с 28 мая запустит туроператор Tez Tour совместно с отечественной авиакомпанией IFly. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Стоимость недельного тура с вылетом в начале июня и проживанием в четырехзвездочном отеле Шарм-эш-Шейха с питанием по системе «все включено» стартует от 82 тысяч рублей для двоих.

В пресс-службе компании уточнили, что рейсы в Египет будут выполняться четыре раза в неделю на самолетах Airbus A330, время в пути составит шесть с половиной часов. Перелеты в Шарм-эш-Шейх запланированы с 28 мая по 30 октября по средам и субботам, в Хургаду — с 29 мая по 30 октября по четвергам и воскресеньям. В стоимость перевозки включено питание и провоз багажа весом до 20 килограммов.

К осени туроператор с учетом ситуации в мире и уровня спроса планирует увеличить частоту полетов на египетские курорты и осуществлять их на ежедневной основе. Отмечается, что Tez Tour также рассматривает возможность запуска полетных программ в Египет из Санкт-Петербурга и других российских городов.