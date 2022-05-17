Индонезия отменила тесты на коронавирус для туристов

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил, что ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты на ковид больше не являются обязательными для привитых граждан и туристов для путешествий внутри страны. На его слова ссылается информационное агентство Индонезии ANTARA.

Напомним, что до этого момента путешественники должны были предъявить результаты тестирования на ковид при прохождении на посадку на внутренние рейсы или при входе в общественный транспорт.