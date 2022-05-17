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1 час назад

Индонезия отменила тесты на коронавирус для туристов

Мира Маркина

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил, что ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты на ковид больше не являются обязательными для привитых граждан и туристов для путешествий внутри страны. На его слова ссылается информационное агентство Индонезии ANTARA.

Индонезия отменила тесты на коронавирус для туристов
Фото: pixabay.compixabay.com

Напомним, что до этого момента путешественники должны были предъявить результаты тестирования на ковид при прохождении на посадку на внутренние рейсы или при входе в общественный транспорт.

"Иностранным путешественникам и жителям Индонезии, которые полностью вакцинированы, теперь не нужно проходить ПЦР-тесты или антигенные экспресс-тесты на коронавирус" - сказал президент в своем обращении.

Ранее мы писали, что Израиль отменил ковидные ограничения.

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