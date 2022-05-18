От горы Егоза до Сугомакской пещеры проложат туристическую тропу

Кроме того, намерены оборудовать и специальный велосипедный 20-километровый маршрут, который пройдет от ГЛК «Егоза» до озера Сугомак по «следам» старой железной дороги. Этот маршрут будет закончен летом. Впрочем, три тропы под Кыштымом уже работают: тропа «Панорама» (1,8 км) стартует от парковки спортивного комплекса «Егоза» и ведет к вершине одноименной горы, где вскоре появится удобная смотровая площадка. Маршрут подходит даже для пожилых людей и детей; тропа «Кольцо» (лесная тропа здоровья) также начинается на парковке ГЛК «Егоза», идет по лесу и заканчивается в точке старта. Это кольцевой маршрут протяженностью 1,4 км. Предполагается, что здесь станут популярны занятия скандинавской ходьбой; тропа «Туда и обратно» (7 км в одну сторону) соединит ГЛК «Егоза» и Сугомакскую пещеру. Она проходит через руины динамитного завода и несколько родников.