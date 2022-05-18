От горы Егоза до Сугомакской пещеры проложат туристическую тропу

В ближайшее время в окрестностях Кыштыма намерены оборудовать туристические маршруты общей протяженностью 25 километров. Пожалуй, самым популярным маршрутом может стать тропа от вершины горы Егозы до пещеры Сугомак. Ее протяженность составит около 12 километров.
Кроме того, намерены оборудовать и специальный велосипедный 20-километровый маршрут, который пройдет от ГЛК «Егоза» до озера Сугомак по «следам» старой железной дороги. Этот маршрут будет закончен летом. Впрочем, три тропы под Кыштымом уже работают: тропа «Панорама» (1,8 км) стартует от парковки спортивного комплекса «Егоза» и ведет к вершине одноименной горы, где вскоре появится удобная смотровая площадка. Маршрут подходит даже для пожилых людей и детей; тропа «Кольцо» (лесная тропа здоровья) также начинается на парковке ГЛК «Егоза», идет по лесу и заканчивается в точке старта. Это кольцевой маршрут протяженностью 1,4 км. Предполагается, что здесь станут популярны занятия скандинавской ходьбой; тропа «Туда и обратно» (7 км в одну сторону) соединит ГЛК «Егоза» и Сугомакскую пещеру. Она проходит через руины динамитного завода и несколько родников.
«Мы хотим, чтобы у жителей Озерска, Кыштыма и близлежащих территорий появилось интересное место для активностей,
– рассказывает заместитель директора по маркетингу ГЛК "Егоза" Елена Санникова. – И конечно, нам хочется популяризировать осознанный, цивилизованный отдых на природе. Не просто приехать на шашлыки, а прогуляться и впечатлиться красотой Среднего Урала».
Отметим, что общая сумма инвестиций составила более миллиона рублей. Софинансирование из регионального бюджета — 671 тысяч рублей, еще около 400 тысяч – собственные вложения авторов проекта.