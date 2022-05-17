Израиль снимет все коронавирусные ограничения на въезд

Согласно новым правилам, всем приезжающим в Израиль не потребуется сдавать ПЦР-тест перед поездкой — въезд в страну через аэропорты, морские и наземные пункты будет свободным. Также сдача анализа не понадобится для вылета из еврейского государства. Кроме того, отменяется необходимость в 24-часовом карантине после прибытия в Израиль.