В Крыму опровергли массовую отмену бронирования

Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко заявил, что массового отказа от бронирования на курортный сезон в регионе нет, сообщает РИА Новости.
Ростуризм анонсировал новый этап туристического кешбэка с 1 октября. По его словам, загрузка отелей и санаториев на лето «снизилась незначительно», однако сохраняется «примерно на уровне прошлого года».
«Никаких массовых отмен в Крым нет... отсутствие авиасообщения постепенно компенсируется за счёт увеличения автомобильного трафика и железнодорожного сообщения»,
- добавил Волченко.