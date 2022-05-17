В Крыму опровергли массовую отмену бронирования

Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко заявил, что массового отказа от бронирования на курортный сезон в регионе нет, сообщает РИА Новости.

Ростуризм анонсировал новый этап туристического кешбэка с 1 октября. По его словам, загрузка отелей и санаториев на лето «снизилась незначительно», однако сохраняется «примерно на уровне прошлого года».