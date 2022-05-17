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1 час назад

В Крыму опровергли массовую отмену бронирования

Национальная Служба Новостей

Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко заявил, что массового отказа от бронирования на курортный сезон в регионе нет, сообщает РИА Новости.

В Крыму опровергли массовую отмену бронирования
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Ростуризм анонсировал новый этап туристического кешбэка с 1 октября. По его словам, загрузка отелей и санаториев на лето «снизилась незначительно», однако сохраняется «примерно на уровне прошлого года».

«Никаких массовых отмен в Крым нет... отсутствие авиасообщения постепенно компенсируется за счёт увеличения автомобильного трафика и железнодорожного сообщения»,

- добавил Волченко.

Новости путешествий,Вадим Волченко,Ростуризм,
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