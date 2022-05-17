В Кыргызстане начался сезон лечения кобыльим молоком. В республику за ним приезжают со всех стран Содружества, передает корреспондент «МИР 24» Аида Аматбекова. Сеансы молочной терапии туристы бронируют порой за полгода. Сезон ограничен – с мая по июнь. В это время у кобыл много молока, рождаются жеребята.

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«Доить можно не каждую кобылу. Только ту, у которой есть жеребенок, и если он находится неподалеку. В сутки каждая дает примерно три-четыре литра молока. Но для этого нужно постараться», – рассказал дояр Бейшен Тойгонбаев.

В этом году в экокомплексе много туристов из Казахстана. Эмиль Байков приехал в Чуйскую область по рекомендации. «Сейчас вот пьем саамал и надеемся, что будет оздоравливающий эффект», – рассказал турист.

Считается, что кобылье молоко богато витаминами, помогает при легочных заболеваниях, укрепляет иммунитет. В отличие от коровьего молока кобылье подходит практически всем. Алтын Бейшенова когда-то страдала аллергией, стала регулярно приезжать за терапией, эффект прочувствовала на себе.

«Ремиссия надолго, здоровье надолго. Получается, что меньше болеешь, простуды нет, иммунитет повышается», – рассказала Алтын Бейшенова.