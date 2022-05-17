Япония разрешит въезд иностранцам впервые с 2020 года

Япония в ближайшее время намерена начать эксперимент по допуску в страну небольших групп иностранных туристов — впервые с момента введения в 2020 году ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

С 28 декабря 2020 года в Японии был введен фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех государств и регионов мира в связи с распространением коронавируса. С марта этого года запрет на въезд постепенно снимается для иностранных студентов, технических специалистов, а также для тех, кто приезжает в Японию по работе. Кроме того, в Японию могут въехать иностранцы, постоянно проживающие в стране и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. Въезд также может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев в «исключительных случаях», например, по семейным обстоятельствам.