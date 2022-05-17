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20 минут назад

Япония разрешит въезд иностранным туристам впервые с 2020 года

Большая Азия

Япония в ближайшее время намерена начать эксперимент по допуску в страну небольших групп иностранных туристов — впервые с момента введения в 2020 году ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Япония разрешит въезд иностранцам впервые с 2020 года
Фото: ИА Красная ВеснаИА Красная Весна

«Мы надеемся провести демонстрационные туры в ближайшем будущем. Практические исследования в настоящее время проводятся управлением по туризму и другими ответственными ведомствами», — сказал он.

По его словам, Япония намерена смягчать коронавирусные ограничения, сохраняя баланс между социально-экономической деятельностью и профилактикой распространения инфекции.

С 28 декабря 2020 года в Японии был введен фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех государств и регионов мира в связи с распространением коронавируса. С марта этого года запрет на въезд постепенно снимается для иностранных студентов, технических специалистов, а также для тех, кто приезжает в Японию по работе. Кроме того, в Японию могут въехать иностранцы, постоянно проживающие в стране и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. Въезд также может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев в «исключительных случаях», например, по семейным обстоятельствам.

При этом действует ограничение на въезд в Японию — не более 10 тыс. человек в день. В июне власти намерены поднять его до 20 тыс. человек.

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