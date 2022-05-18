Россияне приобрели почти 800 тыс. путевок по программе детского кешбэка

По программе детского туристического кешбэка в 2021-2022 годах россияне купили почти 800 тыс. путевок, из них 350 тыс. - в этом году. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова в ходе пленарного заседания Государственной думы.
«Еще одна популярная мера поддержки - детский туристический кешбэк. За прошлый и за этот год почти 800 тыс. путевок уже купили родители, из них 350 тыс. путевок - в этом году»,
- сказала Догузова.
Суммарно родителям в виде кешбэка вернулось 5 млрд руб., заключила глава Ростуризма.