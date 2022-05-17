Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
43 минуты назад

Россияне снова оказались готовы отправиться на любимый курорт богачей

Lenta.ru

Во второй половине мая количество прибытий российских туристов на Мальдивы снова выросло. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне готовы отправиться на любимый курорт богачей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что после апрельского «провала» бронирований продажи в мае снова начали расти — как оказалось, в начале апреля на Мальдивские острова прибывали 160-200 россиян в день, а на майские праздники уже 500-600 в день.

Специалисты АТОР объяснили, что одним из важнейших факторов роста спроса на Мальдивы стало укрепление курса рубля. Кроме того, на готовность россиян отправиться на любимый курорт богачей повлиял и запуск прямого авиасообщения между Москвой и Мале. Так, стоимость недельного пакета с перелетом, трансфером и проживанием в четырехзвездочном отеле начинается от 194,5 тысячи рублей за двоих туристов, предложение со стыковочным рейсом обойдется от 161,6 тысячи рублей.

Помимо прочего, эксперты обратили внимание на то, что по отношению к апрелю турпоток на Сейшелы также немного увеличился, хотя и не так существенно, как на Мальдивы. По их мнению, поддержать спрос могла бы прямая перевозка на острова.

Ранее сообщалось, что Мальдивы вошли в пятерку самых популярных направлений для путешествий на майские праздники среди российских туристов. Наиболее востребованной стала Турция — туда приобреталось около 38 процентов всех путевок за границу.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители