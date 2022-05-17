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1 час назад

В России с 1 октября запустят следующий этап туристического кешбэка

Мир24иещё 2

Следующий этап туристического кешбэка в России будет запущен 1 октября, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Продажи туров стартуют во второй половине лета, сообщает ТАСС.

С октября запустят следующий этап туристического кешбэка
Фото: Мир24Мир24

«Мы планируем, по поручению правительства, во второй половине лета объявить окно продаж. Возможность поездки будет начиная с 1 октября», – подчеркнула Догузова.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что Ростуризм уже зарезервировал средства на новый этап кешбэка. В 2022 году этой программой воспользовались 2,5 миллиона россиян.

Общий объем продаж туров составил около 44 миллиардов рублей. Туристам возвратили почти 8,5 миллиарда потраченных средств.

Условия программы не изменятся. Она распространяется на все субъекты России, а длительность поездок должна составлять от двух ночей. Поездки следует оплачивать картой «Мир» – деньги автоматически поступят на нее в течение пяти дней. Возвращается 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.

Ранее были названы самые популярные у туристов регионы России. В их число вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Дмитрий Чернышенко,Ростуризм,
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