Перечислены популярные среди туристов регионы РФ

Москва заняла лидирующую строку в рейтинге самых популярных регионов РФ среди путешественников. В период с января по март 2022 года в столицу, по данным Росстата , было совершено 3,7 млн поездок.

На протяжении первых трех месяцев года россияне и иностранцы много путешествовали по Владимиру и области (749,7 тысячи), по Татарстану (588,4 тысячи), ездили в города Тюменской (580,5 тысячи), Свердловской (557,7 тысячи) и Кемеровской (433,7 тысячи) областей. Не вошли в десятку Марий Эл, Севастополь и другие регионы.