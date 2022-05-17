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1 час назад

Перечислены популярные среди туристов регионы РФ

РИА "ФедералПресс"

Москва заняла лидирующую строку в рейтинге самых популярных регионов РФ среди путешественников. В период с января по март 2022 года в столицу, по данным Росстата, было совершено 3,7 млн поездок.

Перечислены популярные среди туристов регионы РФ
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В десятку рейтинга также вошли города Краснодарского края (2,5 млн поездок), Ленинградская (2 млн) и Московская (1,8 млн)области, Северная столица (1,5 млн)»,

приводит данные RT.

На протяжении первых трех месяцев года россияне и иностранцы много путешествовали по Владимиру и области (749,7 тысячи), по Татарстану (588,4 тысячи), ездили в города Тюменской (580,5 тысячи), Свердловской (557,7 тысячи) и Кемеровской (433,7 тысячи) областей. Не вошли в десятку Марий Эл, Севастополь и другие регионы.

Самую последнюю строку занимает Еврейская автономная область. Туристы совершили всего 5 тысяч поездок по ее городам.

Новости путешествий,Росстат,
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