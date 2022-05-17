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2 часа назад

Треть отелей в Крыму не откроется летом из-за нехватки туристов

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Туристы не желают отдыхать в Крыму этим летом. Отельеры не намерены снижать цены из-за низкого спроса – часть отелей будет простаивать. Эксперты объяснили причины происходящего.

Треть отелей в Крыму не откроется летом из-за нехватки туристов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Не возобновят работу отели 20–30 % от всего номерного фонда Крыма», – пишет «Коммерсант».

В tvil.ru поясняют, что речь идет про мелкие отели и гостевые дома.По данным экспертов туристического альянса Крыма, на лето 2022 ожидается загрузка отелей 30-40 %, вместо привычных 70-80 %.

Туристов пугают закрытые аэропорты и близость Крыма к Украине, на которой все ещё продолжается специальная операция.

В апреле туроператоры говорили, что режим закрытого неба не повлияет на турпоток. В мае при ограничении на полеты некоторые курорты Краснодарского края приняли не меньше туристов, чем обычно.

Ранее «ФедералПресс» писал, где в Краснодарском крае недорого отдохнуть.

Новости путешествий,Коммерсант,
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