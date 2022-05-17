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2 часа назад

Туристка провела в джунглях неделю без пропитания и выжила

Lenta.ru

В Таиланде спасли пожилую женщину, которая провела в диких джунглях семь дней без воды и пропитания и чудом выжила. Об этом пишет Daily Mail.

Туристка провела в джунглях неделю без пропитания и выжила
Фото: PixabayPixabay

Как сообщает издание, 75-летняя туристка из Германии Барбара Элизабет Моника Глэг Лэнг вышла прогуляться вокруг отеля на Пхукете и пропала на неделю.

Местная полиция организовала масштабные поиски женщины — спасатели несколько дней на вертолетах обследовали окрестности. Однако туристка была обнаружена случайно: лежащую на земле женщину заметил мальчик из горной деревни, который гулял в джунглях недалеко от дома.

Путешественнице оказали первую помощь и доставили в медицинский центр для дальнейшего обследования. По предварительным данным, Лэнг страдает болезнью Альцгеймера.

Ранее в феврале в США спасли женщину, которая застряла на надувном матрасе посреди огромного озера Тексома и дрейфовала по нему два дня. Американку, чья личность не раскрывается, заметили машинисты проезжающего мимо поезда. Экипаж остановил состав и связался с диспетчером, чтобы вызвать экстренные службы.

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