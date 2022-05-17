«Аэрофлот» будет летать летом в Турцию чаще, чем обещал

В летнем расписании «Аэрофлота» появился дополнительный рейс в Турцию, о котором компания не упоминала в своем недавнем анонсе.

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Сейчас из Москвы в Анталью летает SU 2142 c отправлением из Шереметьево в 07:20, с пятницы к нему добавится SU 2146 (12:10), а с 27 мая, как и было обещано, появится третий ежедневный рейс SU 2748 (23:20). Однако в продаже уже есть билеты и на четвертый. Это еще один ночной вылет, SU 2148 (01:05). Судя по расписанию, с такой частотой «Аэрофлот» планирует летать в Анталью на протяжении всего летнего сезона. Количество рейсов в Стамбул при этом соответствует ранее заявленному – с 27 мая будет три рейса в день. Во всех случаях полеты выполняются на выкупленных A330-300. В общей сложности в парке нацперевозчика 16 лайнеров этого типа в возрасте от 6 до 9 лет.

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Эксперты констатируют, что «Аэрофлот» постепенно движется к паритету по отношению к своему турецкому конкуренту, Turkish Airlines. На линии Москва – Анталья у него сейчас от одного до двух рейсов в день, но есть еще прямые вылеты из Санкт-Петербурга и ряда других городов, где компания задействует дочернего перевозчика Anadolujet.

Паритет по рейсам – это ключевой принцип, который использует Минтранс РФ при рассмотрении заявок на дополнительные регулярные рейсы от турецких авиакомпаний. Поэтому рост активности «Аэрофлота» можно считать хорошим знаком, показывающим, что принудительное урезание планов Turkish Airlines, случившееся накануне майских праздников, не повторится.

Источник в Минтрансе в пятницу подтвердил TourDom.ru, что заявки турецких авиакомпаний постепенно согласуются. А уже в воскресенье это проявились в расписании: Turkish Airlines, например, доведет количество рейсов Санкт-Петербург – Бодрум до четырех в неделю. Объем перевозки продолжит увеличиваться в течение ближайшего месяца и на других направлениях.

Как рассказал TourDom.ru эксперт, знакомый с ситуацией, Минтранс согласовал дополнительные рейсы турецких авиакомпаний на период до 1 июля. Эксперты рассчитывают, что перевозка будет нарастать и в дальнейшем, так как это необходимо для выполнения обязательств крупных туроператоров (их объем Ростуризм оценил в 40 млрд руб. – Ред.).