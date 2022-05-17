Россиянка рассказала о возможности «жить как короли» в Дубае

Российская-тревел блогерша Марина Ершова побывала в Дубае и раскрыла способ «пожить в городе как короли» на 30 тысяч рублей. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Pexels Pexels

По словам девушки, в Дубае есть много возможностей для бесплатных развлечений: живописные парки, спортивные площадки и пляжи.

«Один чего только "Дубай Молл" стоит — тут целый день будешь гулять, и всю территорию за один раз так и не пройдешь» — отметила путешественница.

Также она добавила, что арабский мегаполис предлагает апартаменты разных ценовых категорий. Например, за 30 тысяч рублей можно снять комнату на месяц в квартире со всеми удобствами — со стиральной машиной и кухней с холодильником.

«Чем вам не комфортный отдых? Днем гуляете и поражаетесь современностью города, а вечером приходите домой, чтобы поспать. Как по мне — так это королевский физический отдых!» — заявила россиянка.

Кроме того, автор рассказала об особенностях жизни в местных небоскребах. Так, ее впечатлили скоростные лифты и открытая для посещений смотровая площадка с бассейном, спортивным залом и игровой комнатой с бильярдом.