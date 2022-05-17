В России нашли способ вернуть спрос туристов на Крым

Чтобы вернуть спрос россиян на путешествия в Крым в летнем сезоне, туроператоры просят запустить автобусное сообщение из аэропортов Сочи, Ставрополя и Кавказских Минеральных Вод (КМВ) на полуостров. Об инициативе рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков, пишет РИА Новости.

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Как заявил Волков, из-за отсутствия авиасообщения с Крымом загрузка отелей на май и лето оказалась очень низкая, а в некоторых объектах на спад пошли показатели июля и августа. Замедление продаж и аннуляцию имеющихся бронирований подтвердили туроператоры «Русский экспресс» и «Интурист».

«Поэтому нужно срочно запускать автобусное сообщение из аэропортов Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод, а также увеличить железнодорожный подвижной состав в Крым. Надеемся, что региональные власти поддержат турбизнес в сложных и объективных условиях», — нашел способ решения проблемы в туротрасли президент ОСИГ.