Россияне начали массово скупать круизные туры по рекам: Волге, Оке, Дону, Каме, Ладожскому и Онежскому озерам. На май–июнь было приобретено на 80 процентов больше таких путешествий, чем годом ранее. Об этом «Известиям» сообщили представители туркомпаний.

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В «Мостурфлоте» отметили, что в майские праздники загрузка кают была стопроцентной. «Навигация из Москвы традиционно открылась на майские праздники — 29 апреля. И если в прошлом году на праздники спрос был высок, но свободные каюты оставались, то в 2022 году загрузка теплоходов была полная», — рассказала заместитель гендиректора компании по туризму Светлана Гончарова.

Представители «Инфофлота» отметили, что у них не осталось свободных мест на май, а на июнь доступны только единичные варианты. На данный момент путешественники активно бронируют круизы на июль–август, осень и даже 2023 год, рассказали в компании.

Рекордные результаты, по словам экспертом, объясняются тем, что во-первых, плавание за рубежом российским гражданам сейчас почти недоступно, а во-вторых, цены на речные поездки по России до сих пор прошлогодние.